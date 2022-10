Reduksjon i mobilbruk bak rattet

420 personer er tatt for å bruke mobil bak rattet i fylket hittil i år. Det er en reduksjon fra 592 i samme periode i fjor. Det viser ferske tall fra Utrykningspolitiet.

Liv Marie Bendheim ved organisasjonen Ung i trafikken mener vi fremdeles har en vei å gå.

– Vi er glad for å se at færre blir tatt for ulovlig mboilbruk i bil, men det er fremdeles mange som bruker mobilen ulovlig. Vi må fortsette å jobbe videre, fordi det er mye arbeid som gjenstår, sier Bendheim.