Redningshelikopter henta båtførar ved Smøla

Det blei sett i verk ein redningsaksjon vest for Smøla måndag kveld etter at ein båtførar som hadde problem, mista kontakt med Hovudredningssentralen. Etter om lag ein time blei han funnen og plukka opp av redningshelikopter i nærleiken av Brattværet. Det pågår gult farevarsel for kuling i området. – Det gjekk bra, men han er sikkert litt medtatt. Det var ein del vêr og eit røft område, så vi er glad han blei funnen, seier redningsleiar i HRS, Per Hognaland.