Redningsaksjon utanfor Godøya

Ein mindre fritidsbåt med to personar om bord melde litt tidlegare i ettermiddag ifrå om at dei tok inn vatn utanfor Godøya i Giske kommune. Hovudredningssentralen sette i gang redningsaksjon og hurtigbåten Godøy gjekk ut av ruta for å hjelpe havaristen. Før andre båtar var kome til kunne fritidsbåten melde tilbake om at dei hadde kome seg til kai på Alnes for eiga maskin. Det opplyser HRS i Sør Noreg til NRK.