Redningsaksjon tidlegast torsdag

Politiet og redningsmannskapa planlegg å hente dei to omkomne tjekkiske klatrarane ut frå Trollveggen torsdag. Ver, vind og faren for steinsprang gjorde at aksjonen blei avbroten i går kveld, og gjer også at det er uaktuelt å gjere nytt forsøk i dag.