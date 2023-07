Redningsaksjon pågår i Åndalsnes

Tre klatrere står skårfast på Kvanndalstind ved Åndalsnes, melder Romsdals Budstikke.

Til avisen sier Ståle Jamli, redningsleder ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge at de har satt i gang en redningsaksjon, der to helikopter og mannskap fra alpin redningsgruppe nå forsøker å ta seg frem til tre klatrere.