Redningsaksjon natt til mandag

Natt til mandag pågikk det en redningsaksjon ved Tafjordfjella. Det var ett par som gå en todagers tur, men som ikke kom frem til avtalt tid. SAR Queen fikk lokalisert paret og fraktet de ut av fjellet, melder politiet. Begge to var uskadd. Politiet skriver at paret ble overrasket av værforholdene og føret, og legger til at det fremdeles er en del snø i fjellet man må være klar over hvis man planlegger tur.