Redningsaksjon i Sula

Ein redningsaksjon med brannbåt, redningsskøyte og politiet blei sett i verk etter at ei snekke blei funnen ved eit skjer aust for Vegsundbrua i Sula klokka 03.30 natt til søndag. Det viste seg at båten var forlaten og redningsaksjonen blei avblåst då politiet fekk kontakt med ein som hadde henta fem personar frå skjeret.