Redningsaksjon etter kajakkvelt

Ei ferje har no plukka opp to personar av vatnet etter politiet fekk melding om ein kajakk som har kantra i Molde, i området mellom Veøya og Sølsnes18.45. Det var fire padlarar på tur i lag, der den eine har kantra og hamna i vatnet, opplyser politiet.

Dei to siste padlarane blir varetatt og frakta mot land. Politiet melder ikkje om skadar per no.