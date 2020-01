Redningsaksjon avsluttet

Brannvesenet har søkt i sjøen ved Presetebrygga i Ålesund etter at de fikk melding om at en hund var observert i sjøen. Dykkere har søkt både i overflata, nede i sjøen og under kaia uten å finne noen hund. Aksjonen er derfor avsluttet.