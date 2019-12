Rederi og verft i rettsstrid

Fiskeribladet (krever innlogging) skriver at fiskefartøyet «MS Fay» sitt rederi Kenfish AS og verftet Stadyard ligger i rettslig konflikt om sluttregningen etter at fartøyet ble forsinket fra verftet i 2018 på grunn av utfordringer rundt stabilitetsberegningene. Lørdag formiddag gikk båten fra Averøy ned i Barentshavet nord for Honningsvåg og forliset skal granskes. Ifølge Fiskeribladet meldte rederi og verftet allerede i november 2018 om utfordrende stabilitetsberegninger på det nye fartøydesignet.