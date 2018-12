Redd for farten

Ragnhild Mowinckel innrømmer at hun var redd for farten i utfor i Lake Louise, men slo kraftig tilbake i super-G med karrierebeste. Søndagens superrenn var en stor opptur for Mowinckel etter noen tunge dager i Lake Louise. 26-åringen skuffet stort i begge utforrennene. Lørdag ble hun nummer 25, mens hun fredag havnet på 28.-plass. Andreplassen bak Mikaela Shiffrin var karrierebeste for Mowinckel i super-G, som fra før kun hadde en pallplass i disiplinen på øverste nivå.