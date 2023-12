Styret i Helse Midt-Norge avgjorde onsdag at Helseplattforma skal innførast ved dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal frå april som planlagt. Dette blei vedtatt med seks mot dei tre tilsetterepresentantane sine stemmer.

Vedtaket er stikk i strid med det direktøren i Helse Møre og Romsdal, Olav Lødemel, og hans styre vil. Dei meiner det er for risikabelt for pasientar og tilsette å ta i bruk nytt journalsystem alt i april.

Uroa for dei tilsette

– Våre utfordringar med pasientsikkerheit i eige føretak opplevast å ikkje bli tilstrekkeleg lagt vekt på, medan økonomi blir den avgjerande faktor i saka. Vi er også overraska over at punkt 4 i forslag til vedtak vart stroke, uttalar Ingve Theodorsen og Olav Lødemel.

Olav Lødemel, administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, tok til i stillinga 1. desember og fekk Helseplattform-saka i fanget. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dei fortel vidare at dei er bekymra over korleis styrebehandlinga i HMN blir oppfatta blant dei tilsette i Helse Møre og Romsdal.

– Det er Helse Møre og Romsdal som vedtar tidspunkt for innføring. Vi treng no å diskutere konsekvensane av dagens vedtak før vi gir ytterligare kommentarar, skriv dei i pressemeldinga.

Administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal vil no gjennomføre møter med leiarar, tillitsvalde, vernetenesta og Helse Midt-Norge.

Punkt 4 i forslag til vedtak som blei tatt bort: Ekspander/minimer faktaboks 4. Styret i Helse Midt-Norge ber administrerende direktør etablere en dialog med Helse Møre og Romsdal om videre innføring, inklusive konsekvenser for SNR-prosjektet. Styret ber administrerende direktør komme tilbake med en sak med vurdering av innføringsprosjektet i styremøte i februar 2024.

– Urovekkande

– Eg er både sjokkert og trist. Det er urovekkande at styret i Helse Midt Noreg ikkje tar omsyn til det grundige arbeidet som er gjort i Møre og Romsdal.

Det seier Igor Jokic som er tillitsvald for overlegane ved sjukehusa i fylket og sit i styret i Helse Møre og Romsdal.

Igor Jokic. Foto: Terje Reite / NRK

Han er no redd at fleire av kollegaene hans skal slutte om dei må bruke eit journalsystem som ikkje verkar slik det skal.

– Eg fryktar at folk vil seie opp. Eg fryktar også at yngre kollegaer, som framleis kunne vore hos oss nokre år, drar vidare til universitetssjukehus for spesialisering før dei hadde tenkt, seier han.

Jokic meiner også at Helse Midt no har tatt på seg eit stort ansvar med dette vedtaket.

– Dei tar på seg det fulle og heile ansvaret for pasientsikkerheita i Møre og Romsdal ved innføringa av Helseplattforma med dette vedtaket, seier han.

Anne-Karin Rime, president ved Legeforeninga. Foto: Remi Sagen / NRK

Også president i Legeforeninga, Anne-Kari Rime, reagerer sterkt på avgjerda.

– Dette er oppsiktsvekkande, og vitnar om totalt ulik oppfatning av verkelegheita. Det er høgst betimelig å stille spørsmål ved om styret i Helse Midt Noreg forstår konsekvensane av dagens vedtak.

Ho skriv i pressemeldinga at Helse-Midt kastar heile regionen ut i ein dramatisk situasjon kor pasientsikkerheita og dei ansattes arbeidsmiljø ofrast til fordel for økonomi.

– Farleg

– Eg har fått emojiar frå tilsette på sjukehuset, og dei er ikkje smilande, for å seia det sånn, seier Tore Schytte, føretakstillitsvald for Fagforbundet og styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

– Helse-Midt tek økonomiperspektivet i vurderinga rundt innføringa av Helseplattforma i Møre og Romsdal. Vi har gjort grundig arbeid med risikovurderingane, og dei viser klart at det er farleg å ta i bruk plattforma i si noverande form.

Tore Schytte Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Han seier det er nokre månader til april kjem, men at det skal store forbetringar til om det skal vera trygt for pasientane til den tida. Dei har ikkje tru på at ein rekk å gjennomføra dei forbetringane til den tida.

– Det er forferdeleg trist at befolkninga og tilsette i Møre og Romsdal ikkje får eit moderne system, som er tidsalderen vår verdig.

– For det er ikkje Helseplattforma?

– Ikkje sånn det ser ut no, nei, svarer Schytte.