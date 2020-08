Reagerer på trengsel i ankomsthall

Leiinga ved Kristiansund lufthavn Kvernberget vedgår at forholda på flyplassen ikkje er ideelle i koronasituasjonen. Tidens Krav skriv at folk reagerer på at det er for folksamt i ankomsthallen. Fungerande lufthamnsjef Per Halset seier at eit renoveringsprosjekt skal starte etter ferien, og at dei då vil bruke utanlandsterminalen som ankomsthall.