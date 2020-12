Reagerer på oppmøtekrav

Flere studenter ved Høyskolen i Volda reagerer på at ledelsen tvinger dem tilbake til fysisk oppmøte etter at det har vært i praksis rundt om å landet. Dette gjelder 115 studenter på sosionomstudiet og barnevernsstudiet. En av studentene, Karoline Opsjøen Andreassen, sier til Sunnmørsposten at det er uansvarlig å ha krav om oppmøte, men rektor Johan Roppen svarer at de vurderer smittesituasjonen som god og at tredjeårs studentene må være i Volda i vårsemesteret.