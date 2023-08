Reagerer på nye Widerøe-reglar

Ordførar i Vanylven, Lena Landsverk Sande (V), reagerer på at det vert uråd for folk frå Vanylven å nå tidlegflyet frå Hovden frå 1.september. Bakgrunnen er nye tidsfristar for innsjekk.

Sande seier til avisa Synste Møre at det må vere mogleg å finne løysingar som ikkje er så distriktsfiendtlege. Ho seier dette har eit veldig negativt utslag for folk i Vanylven, mellom anna alle dei som jobbar i Nordsjøen,

Kommunikasjonssjef Catharina Solli, seier til avisa at dei endrar innsjekk til 30 minutt før avgang- mot 20 minutt no på grunn av mange oppgåver og tidspress.