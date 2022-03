Reagerer på nei fra Zephyr

Nei til vindkraftverk på Haramsøy og partiet Rødt reagerer på at de ikke fikk kjøre opp på fjellet for å se vindkraftanlegget i helga.

Utbygger Zephyr begrunner det med at hekkesesongen for enkelte fuglearter har startet, og de vil holde motorisert ferdsel til et minimum.

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug fra Rødt karakteriserer begrunnelsen som komisk og sier vindkraft ikke tar særlig hensyn til fugleliv.

Joakim Egeberg i Zephyr sier det var ingenting som forhindrer at turen kunne gjennomføres til fots.