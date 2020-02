Reagerer på kutt i flytilbod

Odd Helge Mjellem Tonheim, prorektor ved Høgskulen i Volda og Knut Nautvik, klinikksjef ved sjukehuset i Volda, meiner at nedskjeringa i flytilbodet mellom Ørsta/Volda Hovden og Oslo er dramatisk og at det vil få negative konsekvensar både for Høgskulen, sjukehuset og næringslivet i området. – For oss er det viktig å ha eit godt flytilbod for å kunne levere forsking og utdanning av god kvalitet. For folk med høg kompetanse er flyplassen og gode rutetilbod viktig: Det gjeld for legar og sjukepleiarar på Volda sjukehus, professorar og studentar på høgskulen og for andre tilsette på kompetansearbeidsplassar både i privat og offentleg sektor, skriv dei i ein uttale.