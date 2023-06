Reagerer på innføring av studieavgift

Det er fleirtal på Stortinget for å krevje studieavgift frå studentar som kjem frå Sveits og utanfor EU.

Berre Venstre og Raudt stemte imot å endre universitets- og høgskulelova slik at dei internasjonale studentane må betale ei avgift.

Arne Humberset er leiar for internasjonalt kontor ved Høgskulen i Volda, seier skulen er kritisk til endinga. Han meiner det vil føre til eit tap både for skulen og for dei andre studentane.

– Vi ønskjer å vere ein mangfaldig læringsarena og at studentane våre kan studere saman med personar frå heile verda. Det gir ein meirverdi. Men vi må forholde oss til dei reglane som finst og gjere det beste ut av det. Vi prøver å jobbe aktivt for å rekruttere studentar meir på utveksling slik at vi ikkje mister desse studentgruppene på campus, seier Humberset.