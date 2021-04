Det haster å redde synet til 28 år gamle Torger Sætre fra Sykkylven. Han har en sjelden variant av øyesykdommen «Retinitis Pigmentosa», og har allerede blitt blind på det ene øyet.

Genterapibehandlingen «Luxturna» kan hindre han i å bli helt blind på det andre øyet også.

Behandlingen har foreløpig ikke blitt godkjent i Norge, og han må derfor betale både øyebehandling og reise til utlandet selv. Det koster flere millioner kroner.

– Jo lenger jeg venter, jo mindre syn er det å redde, har Sætre sagt til NRK.

Familien startet innsamlingen med Spleis i februar. Innsamlingen så lovende ut. På bare en uke hadde både privatpersoner og organisasjoner samlet inn over 2 millioner kroner til Torger.

– Sitter langt inne å be om penger

Men så stoppet det opp. Han nærmet seg målet, som opprinnelig var på 3,3 millioner kroner.

Men i mars måtte han øke summen til 3,9 millioner. Behandlingen koster mer enn han trodde, og SpareBank 1 krever over 250.000 kroner av potten.

– Det sitter langt inne å be om penger. Det er ikke så gøy, men til slutt blir man litt desperat, og det er den eneste måten å få penger til behandlingen. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å gjøre det, sier Sætre.

Tar 65 kroner per tusenlapp

Samler du inn over 5000 kroner via Spleis krever banken 4,5 prosent i plattformavgift og 2 prosent i transaksjonsgebyr. Det vil si at banken tar 65 kroner per tusenlapp som tjenes inn.

Dersom han klarer å samle inn 3,9 millioner kroner vil han få utbetalt 3,6 millioner kroner på grunn av gebyrene.

– Nå har jeg over 3,6 millioner samlet inn på spleisen, så jeg kunne tatt behandlingen i Kroatia nå hvis det ikke hadde vært for de ulike gebyrene, sier han.

Reagerer

Alfred Askvig fra Nedstrand i Rogaland har fulgt med på to lokale Spleis-innsamlinger den siste tida.

Ei kvinne som samler inn 3,8 millioner kroner for å ta en kreftoperasjon må også ut med 250.000 kroner i gebyr.

Torsdag la Askvig ut et facebook-innlegg hvor han kritiserer gebyrene som tas. Det er delt over 2000 ganger.

– Jeg synes det er rart at det er gratis å samle inn inntil 5000, og så skal de ta flere hundre tusen kroner fra dem som samler inn store summer til helsebehandling, sier Askvig.

Han frykter også at folk vil slutte å gi når de får vite om gebyrene.

– Jeg er redd for at folk reserverer seg når de ser at ikke alle pengene går til det formålet det skal, sier han.

Tjener ikke penger på Spleis

Verken SpareBank 1 eller Spleis tjener penger på Spleis, ifølge dem selv.

– Selskapet tapte penger både i 2019 og 2020. Og vi kommer til å tape penger i 2021. Årlig investerer SpareBank 1 titalls millioner for å utvikle tjenesten, sånn at folk kan få samle inn penger til gode formål, sier daglig Bjørn Kjetil Hellestræ i SpareBank 1 Spleis AS.

De mener også at de har lavere pris enn tilsvarende tjenester. Han skjønner likevel at folk reagerer på gebyrene deres.

– Det med pris er alltid vanskelig. Vi har funnet frem til en pris vi synes er rettferdig alle parter. Vi har 12 personer som går på jobb hver dag for å gjøre denne tjenesten best mulig. Og det sier seg selv at det ikke er gratis, sier Hellestræ.

– Vil dere vurdere å senke gebyrene?

– Ja, det er en naturlig utvikling av en tjeneste. Vi vil se på både pris og hvilke tjenester vi skal tilby, sier Hellestræ.

Under Gjerdrum-katastrofen valgte Spleis å ta bort gebyret.

– Det var en nasjonal katastrofe som skilte seg ut. Derfor valgte vi å gjøre et stort unntak fra vår prismodell, sier han.