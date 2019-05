Reagerer på at Molde-spillere dukket opp på russefest

Mandag kveld dukket flere Molde-spillere opp på russens arrangement i Mordalsvågen.

Russepresidenten ved Molde videregående skole, Ingrid Talseth Singstad, reagerer kraftig på hendelsen.

Det var TV2 som omtalte saka først og sier samtlige er sentrale spillere i førstelagstroppen. Singstad sier til nettsiden at hun syns det er forkastelig og at de ødelegger for russen.

– Utover kvelden kom det noen Molde-spillere på festen. De er ikke er russ og de er eldre, noe russen reagerte på. Som russepresident vil jeg at vi skal være så trygg som mulig. Det at eldre som ikke hører hjemme der er til stede skaper ikke en trygghet, sier hun til NRK.

Ifølge Singstad var noen av Molde-spillerne på festen beruset. Foto: Roar Strøm / NRK

– Fotballspillerne i Molde er store forbilder for oss, og det å se dine egne forbilder komme inn på et treff som ikke er egnet for dem, får russen til å undre og det har skapt reaksjoner i etterkant.

Singstad forteller at noen av spillerne var beruset og andre ikke.

– Dessverre var det berusa fotballspillere der ja.

Hun sier de holder på å opprette et samarbeid med Molde Fotballklubb.

Molde-trener Erling Moe bekrefter overfor NRK at tre av hans spillere inntok alkohol på russefesten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg har tro på at vi kan løse dette på en god måte og at vi kan fortsette feiringen som før og at de som ikke tilhører russen holder seg unna, sier hun.

– Vil bli håndtert internt

Molde-trener Erling Moe bekrefter overfor NRK at tre av hans spillere inntok alkohol på russefesten og de ser alvorlig på det som skjedde.

– Tre av våre spillere har brutt reglementet vårt i forbindelse med alkohol. Det vil bli tatt tak i og håndtert av oss internt, sier Erling Moe.

Han vi ikke si noe offentlig om det får noen konsekvenser for spillerne.

Molde leder Eliteserien etter sju serierunder. De møter Mjøndalen på hjemmebane førstkommende søndag.