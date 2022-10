RBK står ikkje æresvakt for MFK

Rosenborg Ballklub skriv på sine heimesider i ettermiddag at dei ikkje har planar om å stå æresvakt for Molde når laga møtest søndag. Æresvakt er meint som ei handling av respekt for den nybakte seriemesteren. RBK skriv at dei opplever at Molde er meir opptatt av å påføre Rosenborg audmjuking enn å få fortent respekt, og det er noko dei ikkje har tenkt å bli med på.