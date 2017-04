RBK-Kåre usikker på om Molde henger med hele veien

Lørdag slo fjorårets dobbeltmester Molde 2–1 hjemme på Lerkendal. RBK fikk en pangstart med to scoringer etter bare ni minutter.

Gjestene presset fram en redusering og jaktet 2-2-målet, men Ingebrigtsens utvalgte holdt unna og sikret fortsatt full poengpott etter tre serierunder. Rosenborgs suksesstrener elsker kampene mot erkefienden MFK.

– Dette er en fantastisk match i Eliteserien. Det er tett, tøft, mye dueller og trøkk rundt det, mener Ingebrigtsen.

Stabile nok?

Han synes Ole Gunnar Solskjær har et spennende lag på gang. I fjor ble Molde bare nummer fem på tabellen, og opp til RBK skilte det hele 24 poeng. Denne sesongen forventer mange at MFK henger med i toppen og kjemper om gullet.

– Vi får se om Molde blir en utfordrer. Toppnivået deres er veldig bra. Spørsmålet er om de klarer å være stabile nok. De har en veldig bra spillergruppe, men den er forholdsvis ung. Jeg tror, eller håper kanskje, at det gjør at de vil svinge litt i prestasjonene. Hvis de holder toppnivå hele veien, vil de definitivt være med oppe i toppen, sier Ingebrigtsen.

Ruben Gabrielsen tror derimot at Molde blir å regne med i den norske toppstriden. Midtstopperen, som måtte spille på venstrebacken i lørdagens toppkamp, poengterer at RBK ikke kjørte over moldenserne.

– Vi blir ikke pisset på i dag. Det var en dårlig start, og det er det som ødela for oss. Jeg synes det var en jevn kamp etter det. Hva skal jeg si? Vi skal kjempe med dem, vi. Dette var bare tre poeng og ett tap. Vi skal møte dem igjen, sier Gabrielsen til NTB.

Kobler av

Rosenborgs neste kamp er borte mot Viking 2. påskedag. For Molde venter det hjemmekamp mot Vålerenga samme dag.

Ingebrigtsen mener han og spillerne fortjent kan ta noen dager fri.

– Vi tar tre dager påskeferie nå. Etter en tittel (supercup), fire kamper og ni poeng blir det påskeegg på gutta.