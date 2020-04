RaumaRock 2020 er avlyst

RaumaRock har konkuldert med at retningslinjene frå regjeringa gjer at det definitivt ikkje er økonomisk forsvarleg å gjennomføre årets RaumaRock, opplyser at dei vanlegvis samlar rundt 3000 menneske på ein og samme konsert, og 9000 over tre dager. Dei presiserer i pressemeldinga at dei både støttar og innrettar seg etter krava frå styremaktene, og kjem sterkare tilbake i 2021. Alle som har billettar til årets festival, kan bruke den neste år, eller få den refundert.