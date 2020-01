Raumabanen åpnet

Raumabanen er åpnet igjen for trafikk mellom Dombås og Lesja etter at et tog med 70 passasjerer kjørte på en stein i sporet tidligere torsdag og sperret linjen. Ingen kom til skade i hendelsen. Bane Nor opplyser at det fortsatt må påregnes forsinkeler eller innstillinger.