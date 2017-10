Raumabanen åpnet

NSB melder at de gjenopptar togtrafikken mellom Åndalsnes og Bjorli på Raumabanen. Det har en periode blitt kjørt buss for tog på strekningen grunnet rasfare fra fjellpartiet Mannen. Togselskapet opplyser i en trafikkmelding at det likevel kan oppstå forsinkelser og innstillinger inntil togtrafikken er tilbake i normal drift.