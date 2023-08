Raumabana opna igjen

Etter å ha vore stengd som følge av ekstremvêret Hans, opna Raumabana for trafikk igjen fredag morgon. Ved 7.30-tida fredag melde Bane Nor at Raumabana er opna for trafikk mellom Dombås og Åndalsnes. Dei skriv og at trafikken går som normalt.