Rauma ut av ROBEK

Regnskapsresultatet for Rauma kommune i 2016 viser et overskudd på 12,5 millioner kroner og netto driftsresultat på 21 millioner kroner. Rauma kan dermed kvittere ut alle akkumulerte underskudd fra de tre siste årene på til sammen 12,8 millioner kroner. Tallene gjør at Rauma er ute av ROBEK i løpet av våren.