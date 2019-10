Rauma får landslinje

Rauma vidaregåande skule får starte opp med landslinje for Bratt friluftsliv. Kommunen har kjempa for dette lenge, og no løyver regjeringa 400 000 kroner til oppstarten, skriv Åndalsnes Avis. Landslinja skal gi ungdommar frå heile landet auka kompetanse innanfor friluftsliv, og tilbodet skal vere i gang neste haust.