Raudt nivå ved Veslemannen

NVE har oppgradert farenivået ved det rasfarlege fjellpartiet Veslemannen i Rauma i Romsdal til raudt nivå. Det skjer for niande gong sidan 2014 og for tredje gong i september i år. Raudt farenivå betyr at dei 11 innbyggjarane ved Veslemannen må evakuerast.