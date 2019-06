Raudt farenivå for Veslemannen

NVE set opp farenivået for Veslemannen til raudt på grunn av mykje nedbør og store rørsler. Bebuarane blir difor evakuerte. Tidlegare søndag blei farenivået heva til oransje. – Sidan har rørslene heldt fram med å auke i hastigheit, og vi ser no at det er stor ustabilitet i heile fjellpartiet, seier geolog Gudrun Dreiås Majala i NVE.