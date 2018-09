Raudsand og Brevik einaste aktuelle

Raudsand i Nesset og Brevik i Telemark kjem framleis til å vere dei einaste aktuelle lokaliseringsstadene for lagring av farleg, uorganisk avfall, sjølv om Norcem har signalisert at gruvene i Brevik ikkje er tilgjengelege for slik lagring før om 10-20 år. Det framgår i eit svar frå statssekretær i Klima og miljødepartementet, Atle Hamar. Hamar skriv til NRK at departementet er opptekne av å ha ei løysing for farleg avfall på plass når anlegget på Langøya i Oslofjorden er fullt. Med noverande driftsopplegg er dette anlegget fullt i 2022. Dagleg leiar i Bergmesteren, Harald Storvik, ønskjer ikkje å seie noko om Raudsand kan bli ståande som det einaste alternativet. – Vi kommenterer ikkje det som skjer i Brevik, men konsentrerer oss om Raudsand, seier Storvik til NRK.