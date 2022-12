Raude tal blei overskot

Fleire av politikarane i fylkestinget er frustrerte over at dei blir forespeila raude tal og tøffe kuttbehov for så å ende opp med solid overskot. Dette har skjedd fleire år på rad, og i år blei 17 millionar i minus til 140 millionar i pluss. Leiar for kontrollutvalet, Hans Kjetil Knutsen frå Sunnmørlista, seier det skaper eit ubehag.