Rasveg kan bli stengt i flere dager

En geotekniker skal undersøke rasområdet ved Fale i Sunndal løpet av tirsdag formiddag, og da vil det bli avgjort når oppryddingen eventuelt kan starte. Det er et stort steinras på rundt 100 kubikkmeter på riksveg 70 mellom Sunndalsøra og Oppdal seint i ettermiddag. Raset sperrer kjørefelt, og det er fortsatt fare for at det kan komme ned mer stein. – I verste fall kan vegen bli stengt i flere dager, det er litt avhengig av hvordan området kan sikres, sier Joakim Albrigtsen som er byggeleder i Statens vegvesen. Ingen ble tatt av raset.