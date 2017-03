Rask forsuring av Norskehavet

Det er Bjerknessenteret for klimaforskning som har analysert data for Norskebassenget og lofotenbasenget helt tilbake til 1981. Analysen bekrefter at havområdene har blitt surere, og slår fast av utviklingen har fått raskt, skriver Miljødirektoratet.

– Skjer raskt

Tallene viser at endringen har vært like stor på 31 år som den man har sett globalt siden begynnelsen av den industrielle revolusjon. Og endringene skal først og fremst skyldes utslipp av menneskeskapt CO₂.

Janne Sollie er direktør i Direktoratet for naturforvaltning. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Dette er dramatiske funn som viser at havforsuringen skjer raskt i havområdene våre. På sikt kan forsuringen få alvorlige følger for hele økosystemet i havet, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning.

Målingene som er gjort nå skal også vise at forsuringen skjer raskere i nordområdene enn ellers.

– Forsuringen skjer raskere i nordlige farvann enn ellers, og for første gang har vi tall som bekrefter utviklingen i Norskehavet. Tallene viser at Norge på ingen måte kan ta lett på havforsuring som problem, sier Janne Sollie til Miljødirektoratets nettsider.

– Mindre kalk i havet

Nå er forskerne også bekymret for at tilgangen på kalk i havet også er under endring. Kalk er vesentlig for danningen av skall og skjelett, og endringen kan gå ut over marine arter som koraller, plankton og krepsdyr. Indirekte kan det også berøre fiskebestandene, fugl og pattedyr, og til slutt også mennesket.

– En utvikling med mindre kalk i havet er alvorlig, og kan i framtida få konsekvenser som vi absolutt bør unngå. Samtidig er det lite vi kan gjøre med problemet foruten å redusere utslippene av klimagasser raskest mulig, sier Sollie.

Den nye rapporten er laget på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning med økonomisk støtte fra Klima- og forurensningsdirektoratet.