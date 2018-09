Rasfaren auka også i natt

– Rasfaren ved det rasutsette fjellpartiet ved Mannen i Rauma auka i går kveld, og auka også mykje i natt, seier sjefgeolog Lars Harald Blikra. Han seier farta røyrslene i fjellet er større no enn i sommar, då det og var raudt farenivå. – Faren er stor når røyrselene er to centimeter i døgnfart i nedre del, seier Blikra. Kor raskt det eventuelt kan rase, er framleis for tidleg å seie.