Ras stenger vei

På fylkesvei 63 mellom Indreeide og Oppskredtunnelen i Stranda har det gått et snøskred, og vegen her er nå stengt. Den vil bli stengt til utpå dagen i morgen, og det vil gå ferge mellom Geiranger og Hellesylt med første avgang fra Geiranger kl. 13.30. Se frammr.no for mer ruteinformasjon.