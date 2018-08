Ras i Tafjorden

Det har vært et steinras ved Heggura i Tafjorden i formiddag. Raset skal ha gått rundt kvart over ni. Det skal ha funnet sted like utenfor NVE sitt overvåkningsområde, derfor har ikke raset blitt registrert av instrumentene våres, forteller geolog Gudrun Majala til Sunnmørsposten.