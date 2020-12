Rår folk til å velje anna veg

Vegtrafikksentralen rår bilistar til å køyre om Hareid-Sulesund, etter at ferjesambandet Solavågen-Festøya er innstilt. Ifølgje smp.no har ei ferje slite seg, og det er fare for skadar på den. Mannskapet på den andre ferja forsøkjer no å hjelpe til med berginga. Det skal ikkje vere folk ombord.