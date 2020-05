Rapport: – Næringslivet hardt ramma

– Situasjonen er alvorlig for det eksportretta næringslivet, sier regional- og næringssjef Bergljot Landstad etter å ha fått resultatet av en rapport som Møreforskning har skrevet på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Rapporten viser at selv om store, generelle tiltakspakker mot næringslivet er lansert under koronakrisa, så mener nesten halvparten av bedriftene at tiltakene ikke er tilpasset deres behov. Landstad sier at rapporten peker blant annet på at offshorenæringen trenger noe annet enn tilbud om mer lån. – Analysen fra Møreforsking bekrefter at det må settes inn tiltak for å hindre at sentrale bedrifter går over ende, og at de viktige verdikjedene rundt får alvorlige skader, sier hun.