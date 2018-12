Rapport styrker politiets tro

Ifølge politiet er det ingenting som tyder på at det er noen kriminell handling som førte til dødsfallet på Smøla for 10 dager siden. En mann i 50-årene ble funnet død i fjæra på Veiholmen i Smøla 1. desember. Den foreløpige obduksjonsrapporten styrker politiet sin tro på at det er snakk om en ulykke og lensmann i Aure og Smøla, Arnfinn Fuglevåg, sier saken nå er lagt til side. Det er usikkert når den endelige obduksjonsrapporten vil komme.