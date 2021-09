Rapport er forseinka igjen

Havarikommisjonen treng endå meir tid til å finne årsaka til at cruiseskipet Viking Sky mista motorkrafta på havstrekninga Hustadvika i mars 2019. Skipet hadde 1373 personar om bord og var nær å gå på grunn. Ein stor redningsaksjon blei sett i gang og fleire hundre passasjerar blei evakuert frå skipet.

Den endelege rapporten skulle vere klar i haust, men Statens Havarikommisjon opplyser no at den nok ein gong er forseinka og truleg kjem først over nyttår.

Væskeforflytting i smøreoljetankane var ein av teoriane kommisjonen skulle undersøke nærare. Då skipet mista motorkraft hadde mannskapet om bord fått 18 alarmar om lågt oljenivå. Alle alarmane blei kvittert ut.