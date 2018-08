Ransalarm på Moa

Politiet rykket ut på en ransalarm fra ett apotek på Moa i Ålesund. Operasjonsleder Erik Mikalsen i politiet forteller at de har kontakt på telefon med dem som er der, og at det er ingenting som tyder på at det er et ran. Da politiet kom frem til apoteket ble situasjonen avklart som falsk alarm.