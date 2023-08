Ranheim med ny lokalsignering

1.-divisjonsklubben Ranheim har signert Nikolai Skuseth (19) frå Molde. Den 197 centimeter høge midtstopparen har signert ein avtale på to og et halvt år. Klubben bekreftar signeringen på sine nettsider.

– Eg føler at det er ein spennande moglegheit for meg. Eg følte at nå var tida inne for å ta det neste steget i karrieren min, og da er Ranheim er ein veldig fin klubb å gjere det i, seier han.