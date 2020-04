Rånetreff i Elnesvågen og Molde

Flere hundre ungdommer var samlet til rånetreff ved Varholmmyrane i Elnesvågen i går kveld. Politiet fikk tips på forhånd om at det skulle være et rånetreff med "burning" og kappkjøring. I følge politiet var det mellom 50 og 100 BMW'er på stedet. Samtlige ble bortvist av politiet, men av disse dro videre til Molde. Der var 62 biler samlet utenfor Seilet i Molde. Det var mye bråk og høy musikk og naboene klaget over støyen, sier operasjonsleder i Møre og Romsdal politidistrikt Borge Amdam. Samtlige ble bortvist fra stedet og pålegget ble fulgt. Men Amdam sier at dette er brudd på smittevernloven, og han advarer mot flere tilsvarende treff. Det er blitt gitt flere advarsler, og neste gang vil dette bli anmeldt, sier Amdam.