Randklev bru er opna igjen

No er det slutt på buss for tog på Dovrebanen. Dette skjer ni månader etter jernbanebrua på Ringebu datt i elva under uvêret Hans. Medan Randklev bru har vore stengt har det heller ikkje gått godstrafikk på Raumabanen. No kan dette også starte opp igjen.