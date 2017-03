Ramsvik juryleder for ny matpris

Prisen har fått navnet Embla, som ifølge norrøn mytologi var den første kvinnen på jorden. Det er seks bondeorganisasjoner samlet under NBC (Nordiske Bondeorganisasjoners Centralråd) som står bak prisen. Den blir også støttet av Nordisk Ministerråd.

Skal løfte det nordiske kjøkken

Ifølge Norges Bondelag er bondelagsleder Lars Petter Bartnes glad for det felles nordiske samarbeidet.

Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag Foto: Norges Bondelag

– Det er viktig med samarbeid på tvers av landegrensene for å fremme alle de gode råvarene som blir produsert i alle de nordiske landene, sier Bartnes.

Ramsvik tror på Norge

Even Ramsvik, som var kjøkkensjef på stjernerestauranten Ylajali i Oslo inntil den la ned driften, tror Norge har gode vinnersjanser mot nordiske kollegaer.

Even Ramsvik, norsk juryleder for den felles nordiske matprisen Embla. Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Som jurymedlem ser jeg fram til å bli bedre kjent med alt det som foregår innen ny nordisk mat i hele Norden. Vi vil ha gode mulighet er til å vinne hjem flere priser, men dette kan også være en «fot i bakken» for hva vi må jobbe mer med til 2019, mener Ramsvik.

Embla skal deles ut hvert annet år, og første gang blir i København 23. og 24. august 2017 i forbindelse med arrangementet «Better Food for More People» under Copenhagen Cooking.