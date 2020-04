Raja gir grønt lys

Fritidsaktiviteter for barn og unge kan starte opp igjen, så lenge barna holder smittereglene. Nå jobbes det for å gi organisasjonene gode råd om hvordan. Kulturminister Abid Raja (V) bekrefter overfor NTB at det ikke er noe forbud mot organiserte aktiviteter for barn og unge. – Så lenge smittevernreglene overholdes, presiserer han, og viser til at mange idrettslag alt er i gang med trening igjen. Ifølge smittevernreglene må det ikke være mer enn fem sammen i hver gruppe, og det må være 2 meter mellom hver av dem (NTB).