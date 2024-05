Rådyr med pute på geviret

Fleire har observert eit rådyr med ei pute på geviret i Kristiansund dei siste dagane. Jan Gunnar Engvig ba tidlegare i dag om råd på Facebook-gruppa «Vi som er frå Kristiansund».

Han seier til NRK at rådyret ser ut for å vere i bra form.

Viltforvaltar Lars Erling Koksvik seier til Tidens Krav at dei har sendt ut personell for å sjå etter rådyret, og at det ser ut for at deler av geviret er knekt.

Fleire på Facebook uttrykkjer uro for at rådyret kan bli skote.