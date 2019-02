Radarovervaking av Trollstigen

Det kan bli radarovervaking av skredfare på Trollstigen. Fylkesrådmannen foreslår for samferdselsutvalet at dei går inn for radarovervaking finansiert av nasjonale rassikringsmidlar. I forslaget skriv han også at vegen bør stengast ved risiko for skred, og at det blir tatt inn turistskatt for å finansiere deler av overvakinga.