Rabatt for AutoPASS

Kravet til forskottsinnbetaling for å få rabatt i AutoPass blir redusert til ein tredel også for privatpersonar, i tillegg til at næringslivet får same reduksjon. Det har Stortinget vedtatt, som eit av dei økonomiske tiltaka som følge av koronapandemien. Leiar i samferdselsutvalet i fylket, Kristin Sørheim frå Senterpartiet, meiner dette betyr mykje i ei tid med stor økonomisk utryggleik.